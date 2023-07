Dell'Utri in silenzio: nessun interrogatorio per lui

Rimane in silenzio Marcello Dell'Utri. L'ex senatore di Forza Italia non si è presentato in Procura a Firenze, dove risulta indagato nell'ambito di un'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. L'amico di Silvio Berlusconi ha comunicato agli inquirenti di volersi avvalere della facoltà di non rispondere.

Dell'Utri, già condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, ora è accusato di avere sollecitato Filippo e Giuseppe Graviano a organizzare la campagna stragista per "contribuire a creare le condizioni per l'affermazione di Forza Italia". La scorsa settimana gli uomini della Direzione investigativa antimafia di Milano e Firenze avevano perquisito la sua casa e il suo studio in via Senato, sequestrando documenti su rapporti economici.

L'ex senatore aveva ricevuto un avviso a comparire per fornire spiegazioni su quanto gli contestano i procuratori aggiunti Luca Turco, Luca Tescaroli e il pm Lorenzo Gestri, ma, appunto, non si è presentato. Secondo gli inquirenti l'ex senatore, come si legge nel decreto di perquisizione, avrebbe sollecitato il boss Graviano "a organizzare e attuare la campagna stragista e, comunque, a proseguirla, al fine di contribuire a creare le condizioni per l'affermazione di Forza Italia, fondata da Silvio Berlusconi, al quale ha fattivamente contribuito Dell'Utri".

Per la Direzione distrettuale antimafia del capoluogo toscano, il tutto si sarebbe svolto "nel quadro di un accordo, consistito nello scambio tra l'effettuazione, prima, da parte di Cosa nostra, di stragi, e poi, a seguito del favorevole risultato elettorale ottenuto da Berlusconi, a fronte della promessa da parte di Dell'Utri, che era il tramite di Berlusconi, di indirizzare la politica legislativa del Governo verso provvedimenti favorevoli a Cosa nostra in tema di trattamento carcerario, collaboratori di giustizia e sequestro di patrimoni, ricevendo altresì da Cosa nostra l'appoggio elettorale in occasione delle elezioni politiche del marzo 1994". Una ricostruzione che gli avvocati di Dell'Utri hanno definito "ipotesi incredibile e fantasiosa".