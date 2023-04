Demolita villetta Liberty di Milano: addio a 'casa graffito'

Nessuna pietà. Le ruspe hanno abbattuto 'casa graffito', la villetta Liberty di piazza Trento, zona Porta Romana, che risaliva agli anni '20. I residenti e il Municipio 5 avevano provato a salvare lo storico edificio, ma nei giorni scorsi la demolizione, inesorabile, è comunque arrivata. Al posto dell'amato palazzo dovrebbero essere costruiti uffici, abitazioni e negozi.

La villetta, costruita nel 1926 dall'architetto Lorenzo Salvini all'angolo con via Crema, aveva uno stile eclettico e facciate con decori a graffito: da qui il nome con cui era conosciuta. Nonostante queste caratteristiche, sull'immobile non c'era alcun vincolo della Soprintendenza. Ora i sentimenti prevalenti tra gli abitanti del quartiere sono la rabbia e la delusione. Anche perché la notizia dell'abbattimento è arrivata quasi all'ultimo, non lasciando di fatto margine ad alcun tentativo di intervento per salvare l'edificio.

"Hanno il coraggio di chiamarla riqualificazione", ci scrive un lettore, "a me sembra scandaloso che si demolisca un edificio storico che sembrava in buone condizioni". A decretare la scomparsa della villetta anni '20 è stata proprio la mancanza di un vincolo, che non è mai stato chiesto né dal vecchio proprietario né tanto meno dalla società che l'ha acquistata da lui per poi decidere di abbatterla. E in assenza di una tutela speciale, tutti gli uffici comunali deputati hanno dato l'ok alla demolizione.