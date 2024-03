La famiglia che riciclava il denaro del traffico di droga nei sacchetti della spesa

I soldi del narcotraffico arrivavano in contanti in un appartamento di Cusago (Milano), dove una donna smistava le banconote in sacchetti della spesa e li trasferiva fisicamente a un'azienda orafa di Vicenza. Da qui il denaro veniva spostato in Turchia. Gli investigatori della guardia di finanza, nell'ambito di un'inchiesta della direzione distrettuale antimafia coordinata dalla pm Sara Ombra e dall'aggiunta Alessandra Dolci, hanno puntato gli occhi su una famiglia dedita al riciclaggio di denaro con il sistema informale della 'hawala', un network ramificato di corrieri.

Nel mirino dei finanzieri una famiglia turco-siriana che, formalmente, gestisce un mobilificio e aveva la base operativa in un appartamento di Cusago, attiva nel riciclaggio del denaro, provento del narcotraffico a Milano e nel Nord Italia, trattenendo una percentuale fra il 2 e il 5% della somma reimpiegata.

Sono state eseguite perquisizioni a Novara, Milano e Vicenza, emessi tre decreti di fermo di indiziato di delitto e sequestrati 6 milioni di euro in contanti.