Aumentano i casi di febbre Dengue non portati dall'estero

Sono quattro i casi di febbre Dengue rilevati a Castiglione d'Adda, nel Lodigiano, dopo che il 18 agosto era stato identificato il primo. Si tratta di una febbre trasmessa dalla zanzara tigre, causata da un virus solitamente portato da climi più tropicali dove ha carattere endemico. I casi di Castiglione sarebbero invece 'endemici', cioè non legati a viaggi. Il primo era stato un anziano, ricoverato in osservazione (e in buone condizioni) all'ospedale di Crema, così come l'ultimo, un ultra 80enne anche lui ricoverato e in miglioramento. Gli altri due casi riguardavano una bambina e un 60enne. Tutti e quattro vivono nella stessa zona.

Intanto venerdì 25 agosto oltre 100 persone residenti a Castiglione d'Adda si sono sottoposte volontariamente allo screening per la ricerca degli anticorpi della febbre Dengue, presso una struttura di Codogno. Lo screening continua anche sabato 26 agosto, analizzando prima gli anticorpi e poi, in caso di positività, effettuando una visita con un infettivologo.

In Lombardia, oltre ai quattro casi considerati autoctoni di Castiglione d'Adda, nel 2023 sono stati identificati almeno altri 18 casi legati a viaggi all'estero in Paesi in cui la malattia è endemica. La Regione ha messo in allerta tutte le Ats in modo che siano pronte a decretare una speciale disinfestazione, come è già avvenuto nelle vicinanze dell'abitazione del primo caso di Castiglione. "Considerato che ormai la diffusione delle zanzare tigre è molto ampia nel nostro Paese - ha affermato nei giorni scorsi l'assessore al welfare Guido Bertolaso - occorre adottare misure di prevenzione per tutte le malattie di cui possono essere portatrici, non solo per il virus Dengue. Dobbiamo inoltre abituarci a utilizzare precauzioni per evitare le punture, proteggendoci con i repellenti anche di giorno perché non si tratta di insetti solo notturni".

Che cos'è la Dengue

Si tratta di una malattia trasmessa da zanzare, causata da un 'flavivirus'. I sintomi principali sono la febbre elevata, la cefalea, eruzione cutanea e forte dolore alle gambe. Si possono presentare anche sintomi respiratori (tosse). Endemica nel clima tropicale, la Dengue provoca ogni anno circa 20mila morti con 50-100 milioni di casi. La trasmissione avviene tramite le zanzare Aedes, e il virus circola da 2 a 7 giorni nel sangue delle persone infette. L'incubazione dura fino a 15 giorni. La febbre dura più o meno dai 2 ai 4 giorni. I casi lievi guariscono in alcuni giorni, mentre quelli più gravi impiegano alcune settimane. Per trattare la Dengue si agisce sui sintomi, utilizzando paracetamolo ma non i Fans.