Nel milanese è stato trovato un caso di Dengue

Un caso di Dengue è stato rilevato a Cologno Monzese, hinterland nord-est di Milano. Il fatto è stato reso noto dal municipio nel tardo pomeriggio di giovedì 31 agosto. Dal comune hanno precisato che non "si riscontra alcuna situazione di emergenza, in quanto trattasi di un singolo caso isolato rientrato dall’estero".

"Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell’igiene pubblica - ha spiegato il Sindaco Stefano Zanelli - per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara Aedes, l’Amministrazione Comunale ha già messo in atto tutti gli interventi di bonifica ambientale necessari e sta provvedendo ad una disinfestazione straordinaria larvicida e adulticida della zona centrale del comune".

Per ottimizzare i risultati degli interventi "è indispensabile che essi siano affiancati anche da comportamenti virtuosi della comunità", hanno precisato dal comune. L'amministrazione comunale ha invitato i cittadini a svuotare o coprire eventuali contenitori e serbatoi in cui possa raccogliersi acqua piovana. Si consiglia di "utilizzare prodotti di efficacia larvicida laddove presenti tombini e griglie di scarico, mantenere le aree libere da sterpaglie che portano ad accumulo di acqua e di adottare tutte le azioni che possano evitare la formazione di acqua stagnante", hanno puntualizzato dal comune.