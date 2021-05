Gli incivili che buttano i rifiuti in strada a due passi dalla discarica (ma sotto le telecamere)

Incastrati dalle telecamere. Due uomini, un 44enne e un 43enne, sono stati denunciati con l'accusa di abbandono di rifiuti dopo essere stati pizzicati dalle telecamere a gettare dei rifiuti ingombranti in via dell'Ecologia, a due passi - tra l'altro - dalla discarica comunale.

I due, a bordo di un furgone frigorifero, hanno accostato a bordo strada e lì, sotto un ponte, hanno lasciato mobili e suppellettili. I due non potevano sapere, però, che in quel punto ci sono delle telecamere di videosorveglianza collegate alla centrale operativa della polizia locale, che è intervenuta riuscendo così a identificare il conducente e il passeggero del mezzo.

“Il risultato ottenuto è frutto di un importante lavoro di squadra che vede il comune e la polizia locale impegnati nel combattere le situazioni di degrado – il commento del sindaco Gianni Ferretti –. Utilissimo si è rivelato anche il nostro sistema di telecamere posizionate in luoghi strategici che non solo rappresenta un importante mezzo per la sicurezza urbana e per prevenire determinati illeciti ma si rivela anche un ottimo mezzo a tutela del nostro patrimonio ambientale”.

“Con questo intervento la polizia locale ha messo a segno un colpo importante contro le discariche abusive in città – gli ha fatto eco Cristina Perazzolo, vicesindaco e assessore alla sicurezza –. Continueremo a vigilare contro chi deturpa l’ambiente e scarica abusivamente rifiuti sul territorio, un illecito sanzionabile e punibile dalla normativa vigente in materia”.

"Il decoro urbano è un bene di tutti e rispettarlo è segno di civiltà – ha sottolineato Lucia Galeone, assessore al verde –. Invitiamo sempre a segnalare al comando di polizia locale o direttamente al comune eventuali situazioni di abbandono rifiuti, vandalismo su beni pubblici e comportamenti contrari al decoro in modo da poter intervenire in maniera concreta e tempestiva".

Foto - I rifiuti lasciati in strada