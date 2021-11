Denunciati gli attivisti per il clima che occuparono la sede del Sole24Ore

Sono stati denunciati i cinque attivisti per il clima di Extinction Rebellion che lo scorso 29 settembre avevano occupato la hall del Sole 24 Ore a Milano. Devono rispondere del reato di "Invasione di terreni o uffici", articolo 633 del codice penale. Il fatto è stato reso noto dalla Extinction Rebellion attraverso una nota inviata ai giornali nella mattinata di venerdì 5 novembre.

Tutto era accaduto alla vigilia degli incontri preparativi alla Conferenza delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici che hanno avuto luogo a Milano a inizio ottobre. Diversi attivisti avevano occupato contemporaneamente le hall di alcuni giornali e radio italiane che hanno le loro sedi a Milano, tra cui quella del Sole 24 Ore. "L'obiettivo - hanno scritto gli ambientalisti in una nota - era quello di lanciare una richiesta disperata di aiuto al mondo giornalistico per raccontare in modo adeguato la più grande crisi che l’umanità si sia mai trovata ad affrontare, evidenziandone le responsabilità politiche e le evidenze scientifiche che ne stanno alla base".

"A differenza delle risposte avute da tutte le altre redazioni occupate - hanno continuato gli ambientalisti -, nella sede del IlSole24Ore, poco dopo essersi seduti nella hall principale, gli attivisti sono stati strattonati e trascinati fuori di peso dalla polizia, la quale ha successivamente verbalizzato cinque denunce". Da Extinction Rebellion hanno sottolineato che l'azione era "completamente pacifica". Ora temono che le denunce si trasformino in un procedimento penale ma l'organizzazione li sostiene: "Il loro coraggio ci ricorda che l’allarme sta suonando e, che lo si voglia ascoltare o meno, continuerà inesorabilmente a suonare".