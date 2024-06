Uomo muore in palestra: scoperto maxi giro di anabolizzanti e doping, due indagati

Pillole, fiale. E la "misteriosa" morte di un uomo. Un 34enne di Abbiategrasso e un 35enne di Massa Carrara sono stati denunciati dai carabinieri di Vigevano nell'ambito di un'indagine su un traffico illecito di sostanze anabolizzanti e farmaci ad azione stupefacente "spacciati" nelle palestre del Vigevanese.

L'inchiesta dei militari - ricostruisce una nota della procura di Pavia - è iniziata il mese scorso dopo la morte di Antonio Gerace, un kick boxer 52enne che era deceduto all'Humanitas di Rozzano dopo aver accusato un malore in una struttura sportiva. Nel corso delle indagini, mettono nero su bianco dal palazzo di giustizia, "è emerso che gli indagati, in concorso tra di loro, reperivano e detenevano diversi quantitativi di anabolizzanti e dopanti, in parte prossimi alla scadenza, da smerciare illegalmente tra gli avventori di palestre"

Mercoledì mattina sono scattate le perquisizioni - tra Pavia, Milano e Massa Carrara - e gli investigatori hanno sequestrato ai due 3.600 compresse, 84 fiale di "possibili sostanze dopanti" e 4 fiale di "farmaci a effetto stupefacente", oltre che 780 euro in contanti.

Prossimo passo dell'indagine sarà fare luce sulla morte del 52enne. "Sono in corso accertamenti volti a verificare le cause del decesso del 52enne e - hanno chiarito dalla procura - l'eventuale correlazione della morte con l'assunzione di sostanze vietate". Lo scorso 21 maggio l'atleta si era seduto a bordo ring dicendo ad alcuni compagni di non sentirsi bene. Poi si era accasciato e a nulla era servito l'intervento degli altri atleti con il defibrillatore né il trasporto in ospedale.