Sono stati denunciati gli attivisti di Greenpeace che hanno manifestato in Fiera

Sono stati identificati e denunciati i 46 attivisti di Greenpeace che hanno protestato davanti ai padiglioni della Fiera di Rho (Milano) dove era in corso la 50esima edizione di Gastech, fiera dedicata al mondo del gas e dell'idrogeno. I manifestanti, come riferito da via Fatebenefratelli, devono rispondere di invasione di terreni.

Nei guai sono finiti 12 cittadini italiani e 34 di diversi paesi europei. A 4 dei 12 italiani sono stati notificati i fogli di via obbligatorio della durata di 6 mesi ciascuno emessi dal questore di Milano. I poliziotti hanno impedito il sollevamento della mongolfiera che i manifestanti volevano utilizzare per la loro protesta, fatto sgonfiare e infine sequestrato.

La protesta di Greenpeace

"Abbiamo portato la nostra protesta pacifica a questo evento perché da 50 anni riunisce le aziende maggiormente responsabili della crisi climatica, i cui effetti, dalla siccità alla tragedia della Marmolada, sono ormai sotto gli occhi di tutti anche in Italia - aveva spiegato Federico Spadini di Greenpeace Italia -. Nel frattempo, assistiamo a una campagna elettorale in cui i principali partiti presentano programmi con obiettivi climatici inconsistenti e false soluzioni come i rigassificatori, che rischiano di aumentare la nostra dipendenza dal gas fossile, gravando anche sulle nostre bollette. Ma c’è qualcosa che possiamo fare per mettere un freno all’influenza delle aziende inquinanti e all’inazione della politica: firmare l’iniziativa dei cittadini Europei (Ice) per vietare le pubblicità e le sponsorizzazioni delle aziende legate ai combustibili fossili, che minacciano il diritto all’informazione e la salute delle persone e del pianeta".