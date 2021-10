Manifestazioni no green pass: altre 40 persone nei guai

Continua la pioggia di denunce dopo il corteo in centro a Milano (non autorizzato) dei novax. Sono una quarantina le persone che a ore verranno denunciate per interruzione di servizio pubblico, violenza privata, istigazione a disobbedire alle leggi e manifestazione non preavvisata dopo il corteo. Secondo quanto trapelato si tratta di persone legate all'area anarchica milanese e varesina.

Quello di oggi si tratta dell'ultimo provvedimento in ordine temporale. Negli attimi più concitati della manifestazione le forze dell'ordine avevano arrestato un 20enne romeno e un 58enne italiano; interruzione di servizio pubblico, violenza privata, istigazione a disobbedire alle leggi e manifestazione non preavvisata. Altre 8 persone, invece, erano state denunciate a piede libero per gli stessi reati nella giornata di domenica. Sono circa un centinaio, invece, i manifestanti che sono stati identificati dalle forze dell'ordine.

L'orda Novax in centro a Milano

I manifestanti, circa 10mila persone riunitesi senza preavviso, hanno attraversato il centro tentando, senza riuscirci, di avvicinarsi alla Regione Lombardia, alla sede del Corriere della Sera e alla Cgil. Al termine del corteo si sono verificati alcuni piccoli tafferugli tra forze di polizia e manifestanti.