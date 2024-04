Festa della Liberazione: nove denunciati tra cui un minorenne con coltello

Sono state dieci le persone accompagnate in questura e denunciate dopo le celebrazioni della festa della Liberazione a Milano. Il corteo arrivato in Duomo si è scontrato con i militanti del presidio organizzato dai Giovani Palestinesi a cui hanno aderito sindacati di base e centri sociali.

Tra loro, una donna denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale. Gli altri nove, giovani nordafricani, sono stati denunciati per istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il gruppo sarebbe legato all'aggressione subita dalla Brigata ebraica da parte dei pro Palestina davanti al McDonald's di piazza Duomo.

Tra di loro ci sono tre minorenni. Uno è indagato perché con sé aveva un coltello, ma non ci sono prove che lo stesso sia stato utilizzato. Negli scontri un ragazzo della Brigata ebraica è stato ferito al braccio con un fendente, non ci sarebbe evidenza che possa essere stato uno degli indagati.