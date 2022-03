Il ragazzo che gira a Milano con una katana di 26 cm

Un diciassettene è stato fermato in uno skatepark con una katana (una spada giapponese corrispondente ad una scimitarra o sciabola, ndr ). E' successo questa mattina nel quartiere Bicocca, dove i carabinieri della Compagnia Milano Porta Monforte, con il supporto di personale di rinforzo delle Compagnie di Intervento Operativo del 3° Reggimento “Lombardia”, del 5° Reggimento "Emilia Romagna" e del 6° Battaglione "Toscana", hanno controllato 96 persone e 3 veicoli.

La denuncia

La denuncia per porto abusivo di armi riguarda un diciassettenne italiano, studente, incensurato, poiché trovato in possesso di una katana con lama di 26 cm mentre si trovava in compagnia dei suoi amici all’interno dello skatepark di via Chiese.

L'operazione si è svolta nell’ambito di un predisposto servizio di controllo straordinario del territorio.