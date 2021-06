Parapiglia sul volo Ibiza-Orio, parla la passeggera: "Chiedo i danni per il video diffuso online"

"Le persone che hanno creato gruppi, hanno sponsorizzato o inviato ad altre persone il mio video sul volo da Ibiza a Bergamo avranno conseguenze legali perché sta già indagando la Polizia postale, saranno citate in giudizio, avranno conseguenze belle toste perché comunque non è una cosa regolare". Lo ha detto con una Instagram Story la donna che ha dato in escandescenza sul volo Ryanair Ibiza-Bergamo del 26 maggio.

Le immagini in cui la passeggera dà in escandescenza sono diventate virali nei giorni scorsi: sono rimbalzate di smartphone in smartphone per poi approdare sui social.

Putiferio sul volo Ibiza-Milano: cos'è successo

Secondo quanto ricostruito la donna si sarebbe innervosita all'imbarco quando un'altra passeggera le avrebbe chiesto di rispettare il distanziamento sociale. Successivamente, all'interno dell'aereo, la situazione è letteralmente esplosa quando, sempre la stessa passeggera, le avrebbe chiesto di indossare la mascherina. Per tutta risposta ha iniziato a insultarla con insulti pesanti come "putt…", ma anche con parole omofobe come "lesbica di m…". Il tentativo di riportare la calma degli steward è stato del tutto inutile, tanto che la donna ha sputato in faccia all'altra passeggera e le ha strappato anche una ciocca di capelli.

Non solo, mentre gli steward la portavano nella parte anteriore del velivolo – come si evince dalle clip pubblicate online — la donna ha preso a calci altri passeggeri. Una volta atterrata nello scalo alle porte di Milano è stata identificata dagli agenti della polizia sulla pista di atterraggio.