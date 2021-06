I ragazzini molesti in metro che costringono Atm a fermare la 'verde' per mezz'ora

Molesti in metro. Aggressivi in Questura. Quattro ragazzini - tre italiani di 19 e 20 anni e un cubano di 19 anni, tutti con precedenti - sono stati denunciati nella notte tra sabato e domenica con le accuse di interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale al termine di una serata decisamente movimentata.

A bloccarli sono stati i poliziotti della Questura, che li hanno raggiunti verso l'una nella fermata metro di Garibaldi, sulla M2, dopo una richiesta di aiuto di Atm che aveva segnalato "persone moleste" a bordo del convoglio diretto a Gessate, già in passato più volte teatro di episodi di vandalismo.

Arrivati nella fermata di piazza Freud, gli agenti hanno individuato i quattro, li hanno fermati e li hanno portati in Questura. Una volta in via Fatebenefratelli, però, i giovani hanno continuato a dare in escandescenze, mostrandosi per nulla collaborativi con i poliziotti e cercando più volte di aggredirli.

Per la bravata del gruppetto, stando a quanto appreso, Atm è stata costretta a bloccare la circolazione per oltre mezz'ora.