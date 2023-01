Denuncia un furto ma è ricercata per ricettazione: arrestata

È andata a denunciare il furto che aveva subìto. Ma era a sua volta ricercata per ricettazione e per questo è stata subito arrestata. L'assurdo episodio mercoledì alla stazione Centrale di Milano.

Protagonista della vicenda una 34enne italiana, che era stata condannata dal tribunale di Fermo a due anni e otto mesi per il reato di ricettazione.

La donna si è presentata dai poliziotti decisa a presentare denuncia per essere stata derubata. Ma una volta identificata, dagli accertamenti in banca dati è subito emerso come fosse ricercata. Per lei, a quel punto, si sono aperte le porte del carcere.