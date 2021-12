Sul bus con il green pass di un altro: "Me l'ha dato un amico"

Multa per l'autista. Multa, e non solo, per il passeggero. È finito con due sanzioni e una denuncia un controllo che la polizia di Sora, nel Frusinate, ha eseguito a bordo di un autobus di linea per verificare il rispetto delle nuove norme sul green pass.

I poliziotti hanno infatti scoperto che il conducente aveva un green pass base - ottenuto con un tampone - in realtà scaduto, motivo per cui il guidatore è stato punito con una sanzione da 400 euro. Guai ancora peggiori per uno dei viaggiatori, un ragazzo che ha mostrato una certificazione verde dicendo di non avere con sé i documenti.

Allertati dal nervosismo del giovane, gli agenti gli hanno chiesto nuovamente la carta d'identità e alla fine il passeggero ha consegnato un documento in realtà intestato a un ragazzo di Milano, così come il green pass. È stato lui stesso, racconta FrosinoneToday, ad ammettere poi: "Me l'ha dato un amico". Per il giovane sono scattate quindi la sanzione da 400 euro prevista dalle norme anti covid e una denuncia per sostituzione di persone. Anche la ditta proprietaria del pullman è stata multata per il mancato controllo al momento della partenza.