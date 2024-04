A 100 all'ora in moto (dove il limite è 50): milanese denunciato in Svizzera

Stava andando a 100 all’ora dove il limite è 50. E per lui, motociclista milanese, è scattata una denuncia. È successo in Svizzera - più precisamente a Mezzovico-Vira, nel luganese - nella giornata di lunedì 29 aprile.

Il motociclista, un uomo di 34 anni, è stato intercettato con un controllo radar della velocità effettuato in via Cantonale dagli agenti della polizia Città di Lugano. Il limite era di 50 km/h ma la moto del centauro, stando a quanto riportato, viaggiava a una velocità di 104 chilometri all’ora.

Sono quindi stati avviati i necessari accertamenti da parte della Polizia cantonale ticinese e l'uomo è stato denunciato al Ministero pubblico quale pirata della strada per grave infrazione alla legge federale sulla circolazione e guida senza autorizzazione. Non solo gli è stato intimato il divieto di circolazione in Svizzera e il sequestro della moto.