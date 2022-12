Il tram si blocca per un guasto: lui aggredisce il conducente con un coccio di bottiglia

Quando il mezzo si è fermato per un guasto tecnico, ha deciso di sfogarsi con l'uomo che era alla guida. Poi, dopo aver finito con lui, è andato a prendere un altro mezzo, ancora "armato". Un uomo di 34 anni, un cittadino nigeriano incensurato e senza fissa dimora in Italia, è stato denunciato mercoledì mattina a Milano con l'accusa di minaccia aggravata a incaricato di pubblico servizio dopo aver aggredito un macchinista di Atm, un italiano di 42 anni.

La violenza è esplosa in viale Fulvio Testi, quando il tram della linea 31 si è fermato a causa di un problema. Il 42enne, che era a bordo, a quel punto è sceso e ha iniziato a insultare il dipendente Atm. Poi, non contento, ha preso da un cestino una bottiglia di vetro, l'ha spaccata e si è scagliato contro il conducente, prima di allontanarsi. I carabinieri del Radiomobile lo hanno trovato nella fermata metro di Bignami, sulla M5, la lilla, ancora con il coccio in mano.

In serata a finire nei guai, sempre sui mezzi pubblici meneghini, è stato invece un 26enne, cittadino somalo, indagato per interruzione di pubblico servizio e resistenza a incaricato di pubblico servizio. Il giovane è stato fermato dopo aver dato due pugni a un 63enne che lavora come addetto alla sicurezza di Atm che stava cercando di bloccarlo durante una lite in Centrale con un secondo uomo. Per la sua reazione, la M2 è stata ferma per circa dieci minuti.