Entrarono in convento abbandonato per "esplorarlo", denunciati

Due giovani videmoaker milanesi di 29 e 33 anni sono finiti nei guai per una pratica di esplorazione urbana messa da loro in atto ad aprile 2023, in provincia di Macerata, all'interno di un convento reso inagibile dal terremoto del 2016 e, da allora, chiuso. E sono stati denunciati. Tutto è partito dall'indagine condotta dalle forze dell'ordine locali per il furto della statua del beato Francesco di Caldarola, avvenuto proprio ad aprile all'interno del convento, che si trova a Colfano, frazione di Camporotondo di Fiastrone.

Analizzando vari video su Youtube, gli investigatori si sono imbattuti in quelli realizzati e pubblicati dai due videomaker milanesi, e hanno approfondito la loro posizione. I due, che si erano introdotti prima del furto della statua, sono risultati comunque estranei al furto, ma nulla ha potuto impedire loro di ricevere la denuncia per violazione di domicilio. Fanno parte del collettivo 'Urbex Squad', molto seguito su Facebook e Youtube dagli appassionati di azioni di esplorazione di luoghi abbandonati.