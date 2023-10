Denunce e multe: il blocco stradale costa caro a "Ultima generazione"

L'ultimo blitz costa caro. Sono stati denunciati i 18 attivisti di "Ultima generazione" che lunedì mattina hanno bloccato viale Eginardo e viale Scarampo a Milano. Gli ambientalisti sono stati indagati in base all'articolo 18 ex Tulps, il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per la manifestazione "non preavvisata" mentre sono stati sanzionati amministrativamente per il blocco stradale, durato circa 15 minuti.

Una ragazza che ha preso parte all'azione è stata anche denunciata per inottemperanza a una misura di polizia, un "foglio di via" da Milano a cui risultava sottoposta.

"Diciassette cittadine e cittadini aderenti alla campagna Fondo riparazione, promossa da Ultima Generazione, hanno effettuato un'azione di disobbedienza civile a Milano. La protesta si è svolta tra le 8:46 e le 9:20 del mattino, tra viale Ludovico Scarampo e viale Eginardo. Le cittadine e cittadini hanno bloccato la libera circolazione delle auto, srotolando uno striscione arancione con la scritta Fondo riparazione. Durante l’azione ci sono state reazioni violente da parte di alcuni automobilisti: alcuni sono avanzati addosso alle persone con l’auto, altri hanno minacciato e insultato, altri ancora hanno sferrato calci e spinte spostando di peso le persone", avevano raccontato dal gruppo, che da mesi porta avanti blitz per sensibilizzare sull'emergenza climatica in corso.