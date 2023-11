Presi i baby vandali del raid in oratorio: sono ragazzini di 15 e 16 anni

Avevano sfogato la loro furia contro i locali dell'oratorio e di un'associazione benefica. Così, senza un motivo. Quattro ragazzini italiani - due 15enni e due 16enni - sono stati denunciati dai carabinieri della stazione Milano Vigentino con le accuse di invasione di terreni ed edifici e danneggiamento perché sospettati di essere i baby vandali che la notte dello scorso 8 agosto avevano devastato l'oratorio e la sede della onlus "Milano sospesa" all'interno della parrocchia di Santa Maria Liberatrice in via Paolo Solaroli.

I carabinieri, che nelle ore immediatamente successive al raid si erano anche organizzati per riordinare e ripulire i locali, nelle scorse ore hanno perquisito le abitazioni dei 4 giovanissimi, tre dei quali hanno precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona. Nelle abitazioni sono stati sequestrati i telefoni e alcuni degli abiti indossati la notte del blitz in parrocchia. Uno dei 15enni è stato anche trovato in possesso di un portafogli poi risultato rubato, motivo per cui è stato indagato anche per ricettazione.

I militari sono arrivati ai quattro anche grazie alle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza, che passo dopo passo hanno permesso di identificare i componenti del gruppo.