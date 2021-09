L'uomo che ha picchiato Nonis e il figlio dopo Verona-Inter: "Poco a che fare anche con la logica ultras"

Quarantaquattro anni, numerosi precedenti alle spalle - praticamente tutti legati al calcio - e due Daspo già scontati. È stato identificato dalla Questura di Verona l'uomo che - insieme ad altri - lo scorso 27 agosto avrebbe picchiato il conduttore tv Fabrizio Nonis e suo figlio Simone dopo Hellas-Inter, giocata al Bentegodi.

I due, come ricostruito dalla polizia scaligera, stavano raggiungendo la loro auto parcheggiata in una via poco distante dallo stadio, quando erano stati gratuitamente e brutalmente aggrediti. Padre e figlio, senza nessun segno che rimandasse alla loro fede interista, avevano avuto la sola colpa - secondo la Digos - di "non aver dato le risposte esatte alle domande pretestuose che ha rivolto loro l'aggressore" con un copione che tra l'altro - hanno sottolineato gli stessi investigatori - "poco ha a che fare anche con la logica ultras", che tende a evitare scontri con "semplici tifosi".

Nonostante il blitz fosse avvenuto in una zona non coperta da telecamere, nel giro di pochi giorni i poliziotti sono riusciti ad arrivare al 44enne, che adesso deve rispondere dell'accusa di lesioni personali. Non è la prima volta che l'uomo finisce nei guai. In passato, si legge in una nota della Questura scaligera, è infatti stato "più volte denunciato e daspato per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive", tra cui anche una accusa di "discriminazione razziale commessa in ambito sportivo" che gli è costata, oltre alla denuncia, un Daspo della durata di 1 anno, "per inosservanza dei provvedimenti inflitti dall'autorità giudiziaria e radunata sediziosa, commesse sempre in occasione di competizioni calcistiche e costategli 5 anni di interdizione dagli stadi".

È praticamente scontato che, al termine di tutte le pratiche, per lui scatterà un altro divieto di accesso alle manifestazioni sportive.