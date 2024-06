Identificato il 'Climber della Madonnina': è un minorenne

Era diventato famoso per i suoi video registrati mentre saliva su edifici storici di Milano. Quello che aveva destato più scalpore lo ritraeva in cima al Duomo, accanto alla Madonnina d'oro. Le immagini erano da brividi, ma il volto è sempre stato coperto. La polizia locale ha identificato e denunciato il giovane protagonista che in quella notte del 21 maggio scorso aveva deciso di scalare il Duomo. Si tratta di un minore.

Come spiegano gli agenti del gruppo operativo anti contraffazione, il ragazzo aveva prima utilizzato l'impalcatura esterna per salire sulle terrazze. Poi si era arrampicato sulle guglie raggiungendo la struttura che sorregge la Madonnina a un'altezza di oltre 100 metri. Lì climber aveva scattato foto e video con tanto di dito medio e senza maglietta. Tutto era finito sul suo profilo Instagram. L'allarme era scattato immediatamente, grazie alle telecamere di sorveglianza presenti sul posto, ma al loro arrivo gli agenti non avevano trovato il teppista.

Le indagini sono partite proprio da quel profilo Instagram ignoto. Attraverso la tecnica del Social media mining, che serve ad analizzare i dati derivanti dai social, gli agenti della Locale hanno individuato il minorenne. Il ragazzo già il 17 marzo si era arrampicato lungo i mastri del Castello Sforzesco raggiungendo la Torre del Filarete per scattarsi foto e registrare video a 40 metri da terra. Dovrà ora rispondere dei reati di invasione di edifici e danneggiamento.