Il pusher incastrato dal cane poliziotto antidroga

Incastrato dal fiuto del cane. Un uomo di 36 anni è stato denunciato dalla polizia locale a Rozzano dopo essere stato trovato in possesso di 38 dosi di cocaina pronte per essere vendute.

Gli agenti lo hanno individuato in via Venezia dopo le segnalazioni di alcune cittadini. Alla vista dei ghisa, il pusher è fuggito dopo aver nascosto nel prato un sacchetto che conteneva la droga. Una volta bloccato e perquisito l’uomo, gli agenti hanno fatto entrare in azione il pastore olandese antidroga della polizia locale che ha fiutato senza difficoltà la bustina al cui interno c'era la cocaina.

La droga è stata sequestrata mentre l’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.