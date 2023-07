Denunciato due volte in un'ora: per lui Daspo di tre anni

È riuscito a farsi denunciare due volte nell'arco di un'ora. E per lui è scattato un Daspo di tre anni. L'accaduto nei giorni scorsi a Busto Arsizio, comune del Varesotto al confine con il Milanese.

Il protagonista dei fatti, un 48enne italiano con precedenti, è stato denunciato dalla polizia per false dichiarazioni a pubblico ufficiale e danneggiamento. Fermato, era stato accompagnato in commissariato, rilasciato e denunciato per due volte in un'ora dalla Squadra volante.

La vicenda

La prima volta l'uomo è stato fermato nella stazione ferroviaria della cittadina, dove era stato segnalato per comportamenti molesti e aggressivi dopo aver minacciato e spintonato, apparentemente senza motivo, i passeggeri in attesa dei treni sulle banchine. All'arrivo della pattuglia il 48enne si era allontanato, ma è stato rintracciato poco dopo nelle vicinanze mentre si nascondeva dietro a un edificio abbandonato. Alla richiesta di dichiarare le sue generalità, aveva dichiarato di essere un turista che aveva appena visitato Milano ed era intenzionato a trattenersi a Busto Arsizio per qualche giorno. Perquisito, perché ritenuto sospetto, era stato sorpreso con documenti che avevano dati diversi da quelli rilasciati verbalmente.

Nel frattempo, i poliziotti hanno scoperto che poco prima il 48enne era entrato in una panetteria di via Mameli tentando di rubare degli alimenti e, scoperto dal fornaio, aveva reagito buttando all'aria i prodotti che si trovavano sul bancone per poi fuggire verso la stazione. E ancora, nel parcheggio della stazione era stato segnalato un uomo che prendeva a calci alcune auto, di cui una in transito con una donna al volante. Il vandalo neanche a dirlo, era sempre il 48enne. Oltre a beccarsi una denuncia, è stato 'daspato' per tre anni, periodo durante il quale non potrà fare ritorno a Busto.