Sfascia casa, poi aggredisce i carabinieri con un bastone: nei guai ex protagonista del reality Rai

Prima avrebbe seminato il panico in casa sua e nel condominio in cui vive. Poi avrebbe fatto lo stesso nell'auto dei carabinieri e in caserma. Elia Giorgio Cassardo - milanese, 22 anni compiuti mercoledì, diventato famoso lo scorso anno per aver preso parte al reality di Rai2 "La Caserma" - è stato denunciato all'alba di venerdì a Milano con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato dopo aver aggredito i militari intervenuti nel suo appartamento per tranquillizzarlo.

L'allarme, stando a quanto ricostruito da MilanoToday, è scattato verso le 6, quando il papà del giovane e la sua compagna hanno chiesto aiuto al 112 perché il ragazzo era visibilmente fuori di sé e stava distruggendo mobili e arredi nell'abitazione oltre ad urlare frasi sconnesse sul pianerottolo. Una volta arrivati sul posto, un condominio di via Rasori, in zona Pagano, gli uomini del Radiomobile hanno però dovuto fare i conti con la reazione del 22enne, che ha impugnato un bastone di legno e una persiana intera come "scudo" per scagliarsi contro di loro.

Continuando a insultare e minacciare di morte i carabinieri, il ragazzo si sarebbe poi rifugiato su un terrazzino condominiale fino a quanto i militari - che hanno anche estratto il taser per provare a calmarlo - sono riusciti a bloccarlo e immobilizzarlo. Portato fuori dal condominio, il 22enne avrebbe continuato a dare in escandescenze colpendo con dei calci la portiera dell'auto dell'Arma, sia dall'interno che dall'esterno. Una volta fermato definitivamente, il giovane è stato accompagnato in caserma dove sono intervenuti i medici del 118, che - dopo aver fatto anche loro i conti con la sua rabbia - lo hanno sedato e trasportato in codice verde al Fatebenefratelli.

Cassardo, che già in passato ha avuto problemi con la giustizia, lo scorso anno aveva preso parte al reality Rai in cui 21 giovani vivono in una caserma in Trentino comportandosi come reclute e sottoponendosi a un duro addestramento militare. Proprio durante quell'esperienza, il 22enne aveva raccontato di essere stato espulso da un colleggio di Milano e di aver affrontato poco prima un "periodo buio".