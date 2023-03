Ruba il portafogli all'amico, poi si pente: denunciato un 26enne

Pentito e denunciato. Un ragazzo di 26 anni, un giovane italiano con precedenti, è finito nei guai martedì sera dopo essere stato trovato dai carabinieri in possesso del portafogli rubato a un suo amico, un uomo di 32 anni, anche lui italiano.

Ad allertare i militari, che in quel momento stavano effettuando dei controlli fuori dalla stazione Centrale, è stato lo stesso 32enne. Avvicinatosi ai carabinieri, ha raccontato che era lì per aspettare l'amico che gli aveva rubato il portafogli con 1.500 euro dentro mentre lo ospitava in casa sua. Il ladro, probabilmente pentito del gesto, aveva poi accettato di incontrarlo fuori dallo scalo ferroviario per restituirgli tutto.

Il 26enne, però, ad aspettarlo ha trovato i militari, che a quel punto lo hanno bloccato e identificato. Il ladro, che ha ammesso le sue responsabilità, è stato quindi denunciato a piede libero con l'accusa di furto aggravato.