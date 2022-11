In centro a Milano con l'auto piena di petardi e "bombe" artigianali

Veri e propri ordigni artigianali. E un manganello. Un ragazzo di 23 anni, un italiano senza precedenti, è stato denunciato sabato a Milano con l'accusa di porto di armi o oggetti atti ad offendere dopo che nella sua auto sono stati scoperti petardi e tric trac a cipolla.

A incastrarlo sono stati gli agenti del commissariato Sempione, che passando in via Linneo - tra l'Arco e CityLife - hanno notato l'uomo e un amico fermi accanto a una Renault Clio con atteggiamento sospetto. È bastato un rapido controllo per scoprire 11 petardi Cobra oltre a 3 tric trac a cipolla, considerati tecnicamente ordigni artigianali.

Tutto il materiale è stato controllato dagli artificieri della questura e poi sequestrato. Dall'auto è anche saltato fuori un manganello telescopico. Il 23enne, che non ha fornito nessuna spiegazione ai poliziotti, è stato indagato.