L'uomo denunciato perché guida la bici ubriaco

È caduto dalla sua bici da solo, senza che nei dintorni ci fossero auto o altri ostacoli. E quando gli agenti della polizia locale, di passaggio nel tratto, si sono fermati per soccorrerlo, si sono accorti che il ciclista aveva bevuto. E non poco.

L'incredibile incidente è avvenuto a Brugherio, in Brianza, nel tardo pomeriggio di giovedì all'altezza di via Torazza. Mentre una pattuglia procedeva in via Neruda si è accorta della bici a terra. L'uomo, italiano, 47 anni, è stato soccorso da una ambulanza del 118 ma ha rifiutato il ricovero in ospedale. Proprio perchè il 47enne appariva poco lucido ed emanava, a detta degli agenti, un forte odore di vino, è stato sottoposto all'alcoltest.

In entrambe le prove è emerso un tasso pari a 2.17 grammi per litro, un valore quattro volte oltre il limite consentito per la conduzione dei veicoli. E quindi anche per le biciclette. L'uomo è stato per questo denunciato per guida in stato di ebrezza. Per i conducenti con valore superiore a 1,5 grammi per litro, la legge prevede la pena dell'ammenda da 1.500 a 6mila euro e l'arresto da sei mesi ad un anno oltre al sequestro del veicolo.