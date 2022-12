Commando assalta il deposito della Bartolini

Assalto al deposito della Bartolini di Liscate, in via San Paolo della Croce, nella notte tra giovedì e venerdì 9 dicembre. In azione una banda di professionisti che ha fatto incetta di scatoloni. Il bottino per il momento è ancora in fase di quantificazione.

Tutto è accaduto intorno alle 3.45 di notte, secondo quanto appreso da MilanoToday. Il commando - composto da 10-15 persone, secondo le prime ricostruzioni - ha sfondato il cancello principale a bordo di 4 automobili rubate nei giorni scorsi. Alcuni ladri si sono concentrati sugli oggetti da rubare, altri hanno messo in moto alcuni camion e li hanno parcheggiati in modo da proteggere i colleghi già al lavoro nel magazzino, altri hanno spostato le auto in mezzo alla strada (mentre altri ancora sparpagliavano chiodi).

Il sistema di antifurto dell'azienda è entrato in funzione praticamente istantaneamente e sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Pioltello. Il blitz è stato interrotto abbastanza in fretta ma i ladri hanno avuto tutto il tempo di scappare con diversi scatoloni. Sono in corso indagini per dare un volto e un'identità ai ladri, veri e propri professionisti; qualche elemento utile alle indagini potrebbe arrivare dalle telecamere a circuito chiuso della zona. Bartolini sta effettuando una stima della merce rubata.