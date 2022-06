L'uomo che nascondeva in casa 80 chili di droga (scoperto dal cane Kia)

Scoperto nella città metropolitana di Milano un appartamento utilizzato come deposito di sostanze stupefacenti. Le indagini sono state condotte dal commissariato milanese di Lambrate e hanno portato a rintracciare l'uomo che lo utilizzava.

Si tratta di un 47enne italiano, arrestato venerdì pomeriggio per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. In seguito ad un'indagine sulla repressione del traffico di droga, i poliziotti hanno rintracciato l'uomo e fatto irruzione nell'appartamento di Vignate: dentro vi hanno trovato più di 80 chili di droga. In particolare, 46 chili di hashish e 13,7 di marijuana (oltre a un grammo di cocaina) nella cantina e nel box, e poi ancora 20 chili di hashish in casa.

Trovata anche una macchina per il sottovuoto, sacchetti per il confezionamento delle sostanze e un taglierino. L'uomo, invece, aveva con sé 300 euro in contanti. Fondamentale l'apporto del cane poliziotto Kia, dell'unità cinofila della polizia.