Nei video le immagini delle torture contro i ragazzini al Beccaria

Un video che mostra uno dei pestaggi, quello contro un detenuto di 15 anni. Immagini crude di quello che avveniva all'interno del carcere per minorenni Beccaria di Milano. Emerge da un'annotazione del Nucleo investigativo regionale della Polizia penitenziaria, datata 15 marzo ma riferita a un massacro dell'8 marzo. E agli atti dell'inchiesta della Procura di Milano su presunte torture e maltrattamenti nel carcere minorile Beccaria, che ha portato in carcere 13 agenti e alla sospensione di altri 8 poliziotti.

Quel 8 marzo il 15enne, che in precedenza si era procurato dei tagli "sulle braccia", sarebbe stato prima "condotto fuori dalla cella" da quattro agenti e poi trascinato per le scale, "tirandolo anche dal braccio sanguinante", da uno di loro. Due degli agenti, poi, stando alle imputazioni, lo avrebbero spinto "contro il muro" e colpito "ripetutamente alla testa e al torace" fino a "farlo cadere a terra". A quel punto uno degli agenti lo avrebbe colpito, quando era a terra, ancora "con numerosi calci". Nell'annotazione, depositata agli atti dell'inchiesta dell'aggiunto Letizia Mannella e dei pm Rosaria Stagnaro e Cecilia Vassena e condotta anche della Squadra mobile, vengono ricostruite fotogramma per fotogramma le fasi delle presunte violenze e si legge che i quattro agenti erano "in abiti civili".

La testimonianza di un ex detenuto

A incastrare gli agenti è un ex detenuto del carcere. "Lo conosco. Ha partecipato all'aggressione, aveva dei guanti neri e mi tirava gli schiaffi in faccia, ma non li sentivo perché gli altri mi tiravano colpi ovunque, nei giorni successivi mi ha chiesto scusa, ha provato ad aggredirmi anche altre volte ma non ci è riuscito". Ha raccontato così un 17enne, che era detenuto al Beccaria di Milano, ha effettuato il riconoscimento di uno dei sette agenti della polizia penitenziaria che lo avrebbero pestato il 18 novembre del 2022.

Nel verbale, agli atti delle indagini, del 20 marzo scorso, davanti ai pm e agli investigatori, il giovane, tra l'altro assistito da un legale perché accusato a sua volta di resistenza a pubblico ufficiale, effettua i riconoscimenti fotografici degli agenti che avrebbero preso parte all'aggressione. Di alcuni agenti, le cui foto vengono mostrate una dopo l'altra, il ragazzo dice "questa è una brava persona". Di un altro, invece, precisa: "Ha preso due o tre volte a schiaffi dei ragazzi egiziani che dovevano stare solo un mese. Ho sentito il rumore degli schiaffi". Il ragazzo a verbale conferma, inoltre, che riferì dell'aggressione alla psicologa, una delle prime a segnalare le violenze, e a sua madre

Intanto, oltre alle otto vittime accertate nell'ordinanza, le indagini si concentrano su altre presunte violenze (una decina i detenuti che saranno ascoltati) e pure sulle sospette omissioni e coperture di personale sanitario, educativo e dei vertici della struttura, tanto che sono indagate le due ex direttrici.

La testimonianza di don Gino Rigoldi

Ascoltati don Gino Rigoldi, per 50 anni al servizio dei ragazzi del Beccaria, e don Claudio Burgio, attuale cappellano della struttura carceraria milanese, sono stati sentiti dagli inquirenti nell'inchiesta che ha portato all'arresto di 13 agenti della polizia penitenziaria e alla sospensione di altri otto per presunte torture, maltrattamenti e falso ideologico. Testimonianze in cui hanno raccontato la reticenza dei giovani ospiti, che mai hanno svelato loro paure e presunti maltrattamenti, e che vanno ad arricchire un fascicolo d'indagine che diventerà sempre più corposo.

Il lavoro di ascolto durerà almeno ancora una decina di giorni per sentire altri ragazzi che potrebbero aver visto o subito aggressioni nella struttura, ma anche medici ed educatori che hanno avuto modo di stare accanto alle vittime i cui pestaggi, talvolta, sono stati ripresi dalle telecamere interne del Beccaria.

Aggressioni che gli arrestati hanno spiegato come "difesa" lamentando turni massacranti e assenza di una catena chiara di comando. Domani si concluderanno gli interrogatori dei quattro sospesi, oggi in tre (un quarto non ha risposto alle domande del gip Stefania Donadeo) hanno dato la loro versione rispetto all'accusa di aver falsificato le relazioni di servizio per 'coprire' i colleghi.