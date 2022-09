Il detenuto che cerca di scappare mentre si trova al pronto soccorso

Approfittando del fatto che fosse ricoverato, ha cercato di fuggire. Alla fine del suo 'attimo di gloria', il detenuto è stato bloccato. E per lui i problemi con la giustizia si sono moltiplicati. Ad avere la peggio, almeno dal punto di vista fisico, è stato un agente della polizia penitenziaria del carcere di Busto Arsizio (Varese), come riporta il sindacato Sappe.

Teatro del tentativo di fuga, l'ospedale di Busto, mercoledì sera. Il detenuto ha cercato di scappare uscendo dalla stanza con la scusa di voler cercare una bottiglia d'acqua e all'improvviso ha aggredito a pugni uno degli agenti che lo piantonavano L'altro agente è riuscito a fermarlo. Il poliziotto ferito è stato visitato al pronto soccorso, come riferisce il Sindacato autonomo di polizia penitenziaria, e ha subito la frattura del setto nasale. La prognosi è di 30 giorni.

"Quanto accaduto - commenta Donato Capece, segretario generale del Sappe - deve far capire ancora di più come e quanto è particolarmente stressante il lavoro in carcere per le donne e gli uomini della polizia penitenziaria e dei nuclei traduzioni e piantonamenti che svolgono quotidianamente il servizio con professionalità, zelo, abnegazione e soprattutto umanità, pur in un contesto assai complicato per il ripetersi di eventi critici".