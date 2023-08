Il 78enne che distrugge scooter e bici parcheggiati in centro a Milano

Senza alcun motivo danneggia scooter, bici del bike sharing e dehor in piazza della Repubblica a Milano. L’attimo di follia di un francese di 78 anni è stato sedato dall’intervento degli agenti delle volanti di polizia.

Il fatto è avvenuto nella tarda serata del giorno di Ferragosto, in una città quasi deserta, alle 23.30. Il 78enne, con precedenti penali, è stato denunciato per danneggiamento. Ha distrutto parti di alcuni scooter e di alcune bici in sharing, così come il dehor di un hotel.