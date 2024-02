Devastata durante l'occupazione: scuola resta chiusa, rinviate le lezioni

Muri imbrattati da scritte, bottiglie di alcolici lasciate tra aule e corridoi. Ma non solo, alcune vetrate sono state sfondate e alcuni pc portatili sono finiti nella spazzatura. In una parola: devastazione. È terminata così l’occupazione del liceo Severi Correnti di via Alcuino a Milano, azione iniziata martedì 30 gennaio e finita nella notte tra giovedì e venerdì 2 febbraio.

Attualmente è in corso la conta dei danni (si parla di diverse migliaia di euro) e l’istituto è inagibile. Non solo, non è chiaro quando le lezioni potranno riprendere regolarmente. Il collettivo che ha organizzato l’occupazione si è scusato per quanto accaduto e ha dato la colpa di quello che è successo ad alcuni vandali esterni alla comunità scolastica: "Abbiamo lasciato la scuola a causa di ripetuti attacchi da parte di esterni, che più volte si sono infiltrati nell'edificio e l'hanno danneggiato gravemente, usando soprattutto gli estintori. Troverete gli estintori usati nello spazio della radio e quelli non usati li abbiamo messi al sicuro nei diversi bagni del personale, chiudendo a chiave - scrivono gli occupanti in una lettera alla preside, ai professori e ai bidelli -. Abbiamo lasciato la scuola sta sera e troverete molti oggetti fuori posto, nonostante noi abbiamo fatto tutto il possibile. Siamo stati forzati a lasciare la scuola frettolosamente per continue pressioni esterne che non ci avrebbero permesso di garantire la sicurezza e l'ordine all'interno dell'istituto. Chiaramente non erano queste le nostre intenzioni e vogliamo che sappiate che ne siamo amareggiati”. Gli studenti, inoltre, hanno fatto sapere che nei prossimi giorni diffonderanno un comunicato ufficiale.

"Sono stati immediatamente convocati dalla dirigente i membri del consiglio d’istituto, il responsabile della sicurezza e le forze dell’ordine al fine di rendicontare con precisione i molti danni rilevati e di confrontarsi in merito agli eventuali provvedimenti da porre in atto”, si legge in una nota diffusa dalla scuola. "L’occupazione, oltre che privare del diritto all’istruzione la comunità studentesca, non è un evento privo di responsabilità - puntualizzano dall’istituto -. I pesanti danni di vandalismo appaiono, evidentemente, il frutto dell’incapacità di prendere coscienza da parte dei singoli del proprio agire".

La scuola ha poi attaccato il collettivo. "Chi occupa si assume la responsabilità di tutto ciò che accade, compresa la sorveglianza dei locali e degli ingressi, l’incolumità delle persone, la tutela degli spazi e delle cose: principio, questo, ancor più valido per chi rivendica la scuola come proprio luogo di appartenenza".

Corpo docenti e dirigente scolastico, infine, nutrono diversi dubbi sulla ricostruzione fornita dagli studenti. "Se pure la responsabilità dei danni fosse ascrivibile a presunti esterni, gli occupanti, invece di abbandonare la scuola al controllo di altri, sarebbero dovuti intervenire direttamente o avrebbero dovuto chiamare le forze dell’ordine, ma sicuramente non permettere lo scempio avvenuto. Precisiamo inoltre che alcuni dei danni dichiarati nel comunicato erano già visibili la mattina del 31 gennaio, secondo giorno di occupazione, segno della totale assenza di controllo della situazione sin dall’inizio".