Deve andare in carcere ma è in giro in Stazione Centrale: arrestato latitante

Un latitante finito in manette. Succede (ancora una volta) alla Stazione Centrale di Milano dove gli agenti della polizia ferroviaria durante un controllo hanno fermato l'uomo, uno straniero di 39 anni pluripregiudicato, per poi trarlo in arresto.

Il 39enne era destinatario di un ordine di carcerazione per spaccio di sostanze stupefacenti e risultava latitante. La Polfer, sorprendendolo in atteggiamento sospetto, l'ha sottoposto a un controllo.

Attraverso verifiche i poliziotti hanno accertato come l'uomo fosse ricercato a seguito di un provvedimento di ripristino della custodia cautelare in carcere emesso recentemente dal Tribunale di ordinario di Biella. Dopo l'arresto, è stato portato in carcere a San Vittore.