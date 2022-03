Di Fazio, arrestato per violenza sessuale: "Favoreggiamento a sorella"

Gli avvocati delle parti civili nel processo per violenza sessuale a Antonio di Fazio hanno preso la parola per chiedere la condanna dell'uomo, avanzare il risarcimento dei danni e chiedere la trasmissione degli atti alla Procura per contestare l'accusa di favoreggiamento nei confronti della sorella del manager, arrestato a maggio 2021.

Secondo i legali delle cinque vittime, infatti, la donna, che è medico, l'avrebbe aiutato a ottenere ricette false per procurarsi le benzodiazepine con cui stordiva le ragazze per poi abusarne. La difesa dell'ex imprenditore farmaceutico parlerà il 28 marzo; mentre la sentenza è attesa per l'8 aprile.

L'uomo, che è anche accusato di omicidio nei confronti della sua ex moglie e di abusi nei confronti di altre cinque donne, nei giorni scorsi aveva lasciato San Vittore - con il braccialetto elettronico - per iniziare un percorso in una clinica psichiatrica. A formulare la proposta di condanna al gup Anna Magelli, sia per gli episodi di violenza sessuale sia per il tentato omicidio, la pm Alessia Alessia Menegazzo, titolare delle indagini con l'aggiunto Letizia Mannella. La pena base sarebbe di 13 anni e mezzo di reclusione.

Di Fazio ha confessato gli abusi commessi sulla studentessa e, in un interrogatorio reso ai pm, anche altri episodi. Poi in una lettera ha chiesto perdono, dicendo di essere "malato". Menegazzo, per lui, nella scorsa udienza ha chiesto una condanna a 9 anni di carcere.