Violenza sessuale, chiesti nove anni per il manager Di Fazio

9 anni di carcere. È quanto ha chiesto la Procura di Milano per Antonio di Fazio, l'imprenditore farmaceutico a processo con rito immediato per violenza sessuale, dopo essere stato arrestato a maggio per aver drogato e abusato di una studentessa 21enne dell'Università Bocconi di Milano, nel suo appartamento in centro.

L'uomo, che è anche accusato di omicidio nei confronti della sua ex moglie e di abusi nei confronti di altre cinque donne, nei giorni scorsi aveva lasciato San Vittore - con il braccialetto elettronico - per iniziare un percorso in una clinica psichiatrica. A formulare la proposta di condanna al gup Anna Magelli, sia per gli episodi di violenza sessuale sia per il tentato omicidio, la pm Alessia Alessia Menegazzo, titolare delle indagini con l'aggiunto Letizia Mannella. La pena base sarebbe di 13 anni e mezzo di reclusione.

Di Fazio, che è stato in carcere otto mesi, ha confessato gli abusi commessi sulla studentessa e, in un interrogatorio reso ai pm, anche altri episodi. Il processo riprenderà il prossimo 25 marzo, quando prenderà la parola la difesa. Mentre la sentenza dovrebbe arrivare il 28 marzo.