Difende una donna durante un furto ma viene accoltellato in centro a Milano

Non si è girato dall'altra parte. Anzi, è intervenuto per difendere una donna durante una rapina ed è stato accoltellato. E anche se il rapinatore è riuscito a fuggire lo stesso, lo ha fatto a mani vuote. Palcoscenico del gesto di eroico altruismo di un 29enne italiano è stata la centralissima piazza Gae Aulenti a Milano, sotto la Torre Unicredit.

Giovedì mattina, poco prima delle 7.30, il ragazzo ha assistito a uno scippo. Un uomo, ora ricercato, ha aggredito una donna, anche lei per il momento rimasta ignota. Secondo quanto ricostruito dai testimoni e dalla questura, il 29enne è subito intervenuto. Ha bloccato il rapinatore e ha permesso alla vittima di recuperare la refurtiva.

La colluttazione tra il malvivente e il passante, però, si è chiusa quando il rapinatore ha tirato fuori un coltello ed ha ferito alle gambe il ragazzo. Due coltellate, secondo quanto riferito dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza, intervenuta poco dopo con ambulanza e automedica in codice rosso (poi declassato a giallo). Il 29enne, che non è in pericolo di vita, è stato trasferito al vicino ospedale Fatebenefratelli.

La donna, provata per l'accaduto, è andata via prima dell'arrivo degli agenti. I poliziotti hanno ascoltato i testimoni e sentito il ragazzo ferito per cercare di dare un volto all'aggressore. Nella zona ci sono molte telecamere di sicurezza, e probabilmente è da là che proseguiranno le indagini.