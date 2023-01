Difende la fidanzata da sei uomini: minacciato con la pistola alla testa

Ha difeso la sua fidanzata da sei uomini che la stavano importunato e di tutta risposta è stato minacciato con una pistola puntata alla tempia. L'accaduto nei giorni scorsi nel Pavese, dove il ragazzo, 21 anni, ha denunciato l'accaduto ai carabinieri.

Tutto è iniziato, secondo quanto riferito dal giovane, quando sei uomini, probabilmente dell'est Europa, hanno iniziato a importunare la ragazza. Il fidanzato è intervenuto in sua difesa, ma a quel punto uno degli uomini del gruppo gli avrebbe puntato una pistola alla tempia, minacciando di premere il grilletto.

L'aggressione è durata pochi secondi. Poi i sei si sono allontanati, mentre l'uomo che aveva l'arma ha esploso un colpo in aria, con lo scopo di intimidire il 21enne. I fatti, di cui si è appreso solo ora, si erano svolti martedì 3 gennaio a Tromello (Pavia). Dopo che il gruppo se n'è andato, il 21enne ha chiamato i carabinieri per denunciare il fatto. Sono in corso le indagini per risalire ai responsabili e accertare se la pistola fosse autentica o una scacciacani caricata a salve.