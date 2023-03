"Liti e furti ai clienti": chiuso il Different Lounge Bar

"Troppi pregiudicati, liti e furti ai clienti". Con queste motivazioni il questore di Milano, Giuseppe Petronzi ha deciso di chiudere il Different Lounge Bar di via Giosuè Borsi 2, angolo Alzaia Naviglio Pavese 36, a Milano.

Il 3 marzo gli agenti della polizia di Stato hanno notificato al titolare la sospensione della licenza per 15 giorni. Il provvedimento è stato preso dopo che lo scorso gennaio, durante alcuni controlli, il locale è risultato frequentato da persone con precedenti, tra cui alcune con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Lo scorso dicembre, inoltre, i poliziotti erano intervenuti per la segnalazione di una lite all’esterno del bar e anche se le persone coinvolte si erano allontanate, erano state trovate alcune tracce di sangue all’interno del bar. E ancora, diverse erano le denunce sporte dai clienti del bar dopo aver subito il furto di borse e portafogli all’interno del locale.

Anche i residenti della zona avevano presentato esposti per segnalare i disagi provocati dalla clientela. Nel 2021, poi, al Different Luoge Bar era stata già sospesa la licenza per problemi di spaccio e consumo di stupefacenti.