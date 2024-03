Stramilano e cresimandi: differito (di nuovo) lo sciopero della polizia locale

Niente braccia incrociate. Il Prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, ha disposto il differimento dello sciopero della polizia locale inizialmente proclamato per la giornata di domenica 24 marzo dalle organizzazioni sindacali Uilfpl, Cse Flpl, Sulpl e Usb.

"Il provvedimento - si legge in una nota di palazzo Diotti - si è reso necessario a seguito dell’esito negativo del tentativo di conciliazione, tenutosi in Prefettura lo scorso 19 marzo, tra i sindacati e il comune di Milano, per evitare disagi alla mobilità della cittadinanza in una giornata in cui la città di Milano sarà interessata, in orario mattutino, dallo svolgimento della 51ͣ edizione della manifestazione podistica Stramilano 2024, alla quale si prevede parteciperanno 60mila persone, nonché, in orario pomeridiano, dall’incontro di 50mila cresimandi con l’Arcivescovo di Milano presso lo Stadio di San Siro".

Non è la prima volta che gli scioperi dei ghisa vengono differiti. Il 7 dicembre, giorno della Prima, l'agitazione era stata spostata al 14 gennaio - in concomitanza con Milan-Roma -, mentre il 20 febbraio il differimento era scattato per la concomitanza con la gara di Champions tra Inter e Atletico. Anche in quest'occasione, verosimilmente, la protesta verrà proclamata per una nuova data, probabilmente a metà aprile.

I motivi della rabbia dei lavoratori riguardano, soprattutto, la volontà del comune di riorganizzare il corpo, mettendo più pattuglie in strada di sera e di notte. Nei giorni scorsi i rappresentanti dei lavoratori avevano incontrato Franco Gabrielli, delegato del sindaco per la sicurezza e la coesione sociale, alla ricerca di un punto di incontro.

L'ex capo della polizia "ha chiarito - avevano riferito le sigle in una nota - che in qualità di consulente di questa amministrazione vorrà, nella più massima condivisione, intraprendere un percorso che possa riformulare la regolamentazione del Corpo, le linee organizzative e gestionali" e ha "anche a più riprese evidenziato che non ci sono soluzioni precostituite, ma andranno ricercate insieme alle organizzazioni sindacali, a cominciare dalla mission della Polizia locale". L'incontro era avvenuto due settimane dopo che il giudice del lavoro, nella prima udienza sulla vertenza, aveva stabilito l'apertura di un tavolo che riconosca la pari titolarità delle due parti, per arrivare a un nuovo accordo condiviso e disposto che le organizzazioni sindacali presentino una loro proposta, che è già stata "formulata" per iscritto. Gabrielli - a quanto avevano riferito le sigle sindacali - avrebbe oggi garantito che "il tavolo di lavoro sarà paritetico e prevederà l'ascolto e il coinvolgimento di tutti".

Per quanto riguarda i nodi della vertenza, ovvero i turni notturni, il delegato del sindaco "ha affermato che prevedere 15 pattuglie di notte è una condizione non sempre necessaria e non è l'obiettivo di questo gruppo di lavoro arrivare per forza a 15 (notte) e 30 (serali)". Questo perché "prevedere un numero molto alto di pattuglie di notte, magari durante la settimana, comporterebbe ripercussioni negative sui servizi giornalieri, che vedrebbero di conseguenza una riduzione degli operatori".