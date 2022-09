La Diocesi di Milano mette in vendita Villa Sacro Cuore

L'Arcivescovo Mario Delpini ha deciso di terminare le attività della chiesa presso la Villa Sacro Cuore di Triuggio (Monza Brianza). La storica struttura era adibita a centro di spiritualità e sede di convegni, corsi e incontri. La decisione, spiega Delpini, arriva "alla luce dei risultati di un'attenta analisi che ha evidenziato le crescenti criticità nei costi di gestione e manutenzione di una struttura dotata di oltre 150 posti letto, oltre ai servizi, alle parti comuni e agli ampi spazi aperti".

In particolare, il necessario e non più procrastinabile adeguamento dell'intera villa alle normative di sicurezza e a un urgente ammodernamento avrebbe comportato investimenti per centinaia di migliaia di euro. "Nella decisione - spiega il vicario episcopale per gli Affari generali e Moderator Curiae, Bruno Marinoni - ha influito anche la consapevolezza che la Diocesi di Milano può contare per le proprie attività pastorali, formative e di spiritualità su altre importanti strutture, come ad esempio il centro pastorale di Seveso e la Villa Cagnola a Gazzada, che saranno più che sufficienti al fabbisogno".

La villa, la cui proprietà era passata dai gesuiti all'arcidiocesi di Milano nel 1984, dal 2011 al 2017 ospitò l'arcivescovo emerito cardinale Dionigi Tettamanzi. Dall'aprile 2016, in risposta all'appello di papa Francesco e del cardinale Angelo Scola, la struttura ospita, nell'ala ovest, 20 profughi di origine nigeriana.

La chiusura della Villa Sacro Cuore non comporterà l'interruzione di rapporti di lavoro, dato che l'ente che attualmente gestisce le attività formative, il Centro ambrosiano, ricollocherà il proprio personale nelle sue due altre sedi di Seveso e Milano. Nei prossimi mesi la Diocesi valuterà le possibili destinazioni dell'immobile, non escludendo l'ipotesi di una alienazione.