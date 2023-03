Dipendente condannato per frode, il Comune lo licenzia: ora deve reintegrarlo

Il Comune di Milano ricorrerà in Appello dopo che il Tribunale del lavoro, a novembre 2022, con sentenza pubblicata a gennaio 2023, ha dichiarato nullo il licenziamento di un dipendente, condannando l'amministrazione a reintegrarlo. Il dipendente in questione era stato precedentemente condannato per frode informatica e falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, motivo per cui il Comune aveva deciso di licenziarlo senza preavviso.

Tutto verte sulla tempestività con cui il Comune avrebbe preso il provvedimento. Per il lavoratore e anche per il Tribunale del lavoro, il Comune non avrebbe rispettato i termini previsti dalla legge. Di conseguenza ha condannato l'amministrazione a reintegrare il dipendente pagando un risarcimento dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione effettiva, e comunque per non più di 24 mensilità, oltre ai contributi previsti.

Ma l'area risorse umane del Comune contesta il calcolo e ritiene di avere agito nei termini. La prima ordinanza penale a carico dell'uomo risale al mese di giugno del 2020, e secondo le risorse umane non è mai arrivata a Palazzo Marino. La seconda ordinanza penale, ricevuta a settembre del 2020, non conterrebbe elementi sufficienti a "formulare una compiuta contestazione dell’addebito disciplinare". Soltanto con la sentenza (del 2020, ricevuta da Palazzo Marino a febbraio del 2021), stando alla versione dell'amministrazione, sarebbe stato possibile attivare il provvedimento disciplinare, effettivamente avviato cinque giorni dopo la ricezione di quella sentenza.