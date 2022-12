Milano, 4 dipendenti di Atm pestati in una settimana

Violenza, violenza e ancora violenza. Il coordinamento Rsu dell'Atm, l'azienda che si occupa del trasporto pubblico a Milano, denuncia che nell'ultima settimana ha registrato il pestaggio di quattro dipendenti: due sulla linea 91 nella notte tra sabato e domenica e due giovedì mattina, sulla linea 92.

"Sono anni che i dipendenti di Atm e i loro sindacati denunciano la grave situazione di insicurezza in cui sono costretti a lavorare ogni giorno. Esprimo la mia vicinanza e solidarietà ai lavoratori vittime di violenza ed un augurio di ponta guarigione al personale aggredito stamane", il commento del capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione trasporti, Fabio Raimondo.

"Non è possibile che in una città che si vanta di essere tanto all'avanguardia come Milano, il personale di Atm, in particolar modo conducenti e controllori, debbano temere per la loro incolumità sul posto di lavoro ogni giorno. Lo scorso aprile, l'allora Ministro Lamorgese aveva sottoscritto un protocollo con l'obiettivo di monitorare e migliorare la sicurezza sui mezzi del trasporto pubblico, locale e regionale, per contrastare più efficacemente aggressioni e minacce al personale e agli utenti. Questo protocollo, tuttavia, è rimasto lettera morta", ha proseguito Raimondo. "Già pochi giorni fa, in occasione dell'audizione del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, alla commissione trasporti della Camera, avevo segnalato la necessità di potenziare il trasporto pubblico locale anche garantendo sicurezza agli operatori e adeguando i contratti del personale. È necessario, quanto prima - ha concluso - un cambio di rotta e l'impegno di tutte le istituzioni, ai vari livelli, per tutelare il personale del Tpl".

E nella giornata di mercoledì si sono registrate altre due aggressioni ai dipendenti Atm. Il conducente di un tram della linea 31 è stato minacciato con una bottiglia di vetro da un passeggero, poi denunciato, perché il mezzo si era fermato per un guasto mentre in serata - sulla M2, a Centrale - un vigilante è stato preso a pugni da un uomo che stava litigando con un altro passeggero.