Il dirigente milanese che lascia il lavoro ma si tiene la Lamborghini aziendale

Essersi tenuto la Lamborghini Urus aziendale da 250mila euro nonostante avesse lasciato il lavoro. Di questo è accusato un ex dirigente milanese di 60 anni. L'episodio a Forte dei Marmi, dove l'uomo è stato denunciato dalla polizia locale per appropriazione indebita.

A mettere nei guai il sessantenne era stata la denuncia della società per cui lavorava, con sede a Mondovì (Cuneo). L'auto, concessa al dirigente in leasing, è stata rintracciata dai vigili toscani che l'avevano già multata per alcune infrazioni.

Alla fine la Lamborghini è stata individuata in un'area parcheggio vicino al lungo mare di Forte dei Marmi. Mentre gli agenti la rimuovevano, il 60enne è arrivato sostenendo si trattasse della sua auto. Per lui a quel punto è partita una denuncia per appropriazione indebita. Sotto sequestro, invece, la supercar.