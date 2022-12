Disabile picchiato in strada e filmato: il video finisce sui social

Follia in pieno centro a Vigevano, venerdì scorso in serata. Due ragazzi del posto hanno picchiato un disabile di 25 anni, dopo averlo fermato mentre girava con la sua bicicletta, mentre un loro 'sodale' filmava la scena con il telefonino. Il video è circolato nelle chat e sui social network, generando un'ondata di indignazione in città.

Il ragazzo disabile, molto noto a Vigevano perché in tanti lo vedono girare in bicicletta per il centro, è stato aggredito dai due, sulle prime con degli schiaffi e poi con dei calci, anche in pancia. La vittima, ad un certo punto, ha fatto per estrarre uno spray al peperoncino, perché evidentemente non era la prima volta che veniva preso di mira da qualcuno. Il ragazzo, terrorizzato, più volte ha implorato gli aggressori di smettere. Poi è riuscito a scappare, mentre uno dei due malviventi gli prendeva a calci la bicicletta.

Il commissariato di Vigevano ha identificato e denunciato i responsabili dell'aggressione. Si tratta di due romeni poco più che ventenni. Rispondono di lesioni personali e violenza privata. Uno dei due, secondo alcune voci, sarebbe già scappato in Romania per 'cambiare aria'.