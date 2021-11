Code davanti alle farmacie: in tilt il sistema regionale per le ricette

Funziona a singhiozzo il sistema Siss della Regione Lombardia, il portale da cui passano i fascicoli sanitari elettronici, le ricette dematerializzate, l’anagrafe regionale dei cittadini e delle strutture. I disguidi sono iniziati nella mattinata di martedì 9 novembre e non si sono (quasi) risolti. Risultato? Ci sono problemi per ritirare farmaci con le ricette elettroniche e ci sono criticità anche sul versante del green pass ottenuto tramite tampone.

In caso di malfunzionamento medici e farmacisti possono contattare il call center di Aria, l'azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti che gestisce anche l'infrastruttura informatica. Al numero, tuttavia, risponde una voce registrata che dice: "In Lombardia si stanno verificando blocchi generalizzati sulle linee Siss. Per l’erogazione delle ricette dematerializzate si prega di riprovare più tardi".

Il blocco, come si apprende da Aria, è stato causato "da un guasto di un apparato cluster firewall di navigazione che ha costretto l'azienda ad attivare la linea ausiliaria che, per essere completamente operativa, ha necessitato però del tempo tecnico di attivazione e propagazione sulla rete". Il tutto, nel dettaglio, si è verificato intorno alle 8:45 e il sistema è rimasto fermo fino alle 10:30. Il blocco, inoltre, ha causato anche un ritardo nell’emissione delle certificazioni anti-covid ma da Aria precisano che "tutti i certificati sono comunque stati consegnati agli utenti, con un ritardo di massimo un’ora e tre quarti".