Guasto ad Arcore, disagi e ritardi sui treni Trenord

A causa di un guasto alla rete di Rfi avvenuto martedì mattina ad Arcore (Mb), sulle linee ferroviarie a nord est di Milano ci sono state soppressioni, ritardi e variazioni di percorso. Il guasto ha impattato sui servizi della S8 Milano-Lecco via Carnate, della Tirano-Milano e della Milano-Bergamo via Carnate. In piena ora di punta sono stati soppressi 10 treni (di cui 4 parziali) e 13 corse hanno subito ritardi tra i 70 e i 20 minuti.

“Il disservizio di Rfi - ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi - si è verificato in un nodo cruciale della rete e ha avuto pesanti ripercussioni sul servizio ferroviario nell’orario di punta. Da diverse settimane riscontriamo criticità sulla gestione dell’infrastruttura e sollecitiamo ripetutamente la società statale rispetto alla necessità di assicurare più efficienza. Non vediamo il cambio di passo auspicato e che abbiamo chiesto all’amministratrice delegata Vera Fiorani, appositamente convocata e incontrata nelle scorse settimane per un confronto sul tema”.

“Tutti gli attori coinvolti - ha concluso l’assessore Terzi - devono migliorare le prestazioni, inclusa Trenord, ma è chiaro che la complessità del servizio ferroviario lombardo non può prescindere da uno sforzo maggiore del gestore statale dell’infrastruttura. La Lombardia già soffre per una carenza di investimenti dello Stato che non ha adeguatamente potenziato la rete negli anni. Chiediamo almeno che, attraverso Rfi, garantisca il funzionamento adeguato dei binari esistenti”.