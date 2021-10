Com'è caduto l'aereo che ha distrutto la vita di due famiglie a Milano?

Filippo Nascimbene, 33 anni, originario di Pavia, sua moglie Claire Stephanie Caroline Alexandrescou, coetanea, di nazionalità francese, e il loro figlioletto Raphael di 1 anno e mezzo, nato a Milano. E la nonna del piccolo, Miruna Anca Wanda Lozinschi, romena, 65 anni, madre di Claire Stephanie Caroline. Poi Dan Petrescu, pilota e proprietario dell'aereo, 68 anni e tra gli uomini più ricchi della Romania. Sua moglie 65enne, Regina Dorotea Balzat Petrescu e il loro figlio Dan Stefan, 30 anni nato in Germania e per questo con la doppia cittadinanza tedesco romena. Infine Julien Brossard, 36 anni il prossimo 8 ottobre, amico canadese della famiglia.

Non sono solo nomi delle vittime del disastro aereo che ha squarciato il primo pomeriggio di domenica i cieli tra Milano e San Donato, a poca distanza dalla pista dell'aeroporto Linate. Il Piper PC-12 monomotore che scende in picchiata con il propulsore in fiamme. Lo schianto con una palazzina vuota non lontano dalla stazione della metro di San Donato. L'alta colonna di fumo nero stampata sul cielo grigio. E le grida delle persone che hanno sentito il boato, che hanno visto tutto e si sentono miracolate. Poi le sirene, le ricerche frenetiche di eventuali sopravvissuti, l'incendio da spegnere, la messa in sicurezza di quello che rimasto dell'edificio e il silenzio.

L'indagine per capire perché è caduto l'aereo

L'aereo precipitato, un Piper PC-12 marche di identificazione YR-PDV, di recente costruzione (sei anni di vita alle spalle), era decollato da Linate alle 13:04 con destinazione Olbia. Qualcosa non è andato bene anche se il pilota non ha fatto in tempo a lanciare l'allarme alla torre di controllo, ma dalle manovre cerca che stesse cercando di virare per tornare sulla pista di Linate. Si capirà meglio dalla scatola nera. "Che è stata trovata", come ha fatto sapere ancora il procuratore aggiunto di Milano? Tiziana Siciliano. Che spiega: "È stato seguito fino a un certo punto, poi è apparsa un’anomalia sulle tracce radar L’aereo è poi precipitato. Non risulta un allarme da bordo, ma un’anomalia è stata segnalata dalla torre".

Sarà aperta un’inchiesta per disastro colposo. "Il fascicolo sarà sicuramente per disastro aereo. Non è ancora stato aperto fisicamente", ha spiegato Siciliano, che ha spiegato alla stampa che per via dell'impatto violento ci sono delle oggettive difficoltà nel recupero delle salme. Inchiesta aperta anche dall'Ansv, l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo: ha disposto l’invio di un investigatore sul luogo dell’incidente aereo a San Donato.

L'aereo era stato acquistato nel 2015 da Petrescu insieme a Vova Cohn, ex azionista della squadra di calcio Dinamo Bucarest. Era relativamente nuovo. Dopo il decollo il velivolo ha fatto una prima virata a destra e poi una seconda virata a destra. Non è chiaro in quale momento sia successo qualcosa al motore (un Pratt&Whitney a turboelica). Il pilota avrebbe tentato di rientrare a Linate: è un'ipotesi, ma questo spiegherebbe perché abbia allungato la virata a destra per tornare verso l'aeroporto.

L'ipotesi al momento principale è quella di un problema al propulsore. Al momento dell'incidente c'era una leggera pioggia ma le condizioni meteo erano assolutamente nella norma. Ci sarebbero dei video, forse già sul tavolo della Procura, che mostrerebbero i secondi dello schianto dell'aereo: lo avrebbero ripreso alcune telecamere di sorveglianza della zona anche se i racconti dei testimoni sembrano tutti sulla stessa linea: "Una caduta veloce. Forse col motore già in fiamme. Poi il boato dopo lo scontro con l'edificio"